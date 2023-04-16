Московский «Локомотив» разгромил «Оренбург» со счетом 4:1

Футбольный клуб «Локомотив» победил «Оренбург» в матче 23 тура РПЛ. Об этом пишет «Лента.ру».
Игра проходила в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой гостей из столицы. Счет открыл полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков на десятой минуте встречи. На 26 минуте преимущество московской команды увеличил защитник Наир Тикнизян. На 30 минуте Глушенков забил свой второй гол.
На добавленной к первому тайму третьей минуте нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев сократил отставание. Четвертый гол «Локомотива» забил форвард Франсуа Камано.
После 23 матчей лиги московская команда занимает десятую строчку турнирной таблицы с 28 очками. Оренбургский клуб расположился на восьмом месте, набрав 33 очка.
Ранее Президент России Владимир Путин поручил упростить использование карты болельщиков для пенсионеров, детей и граждан с инвалидностью, об этом сообщало интернет-издание «Подмосковье сегодня».