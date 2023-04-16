Московский «Локомотив» разгромил «Оренбург» со счетом 4:1

Игра проходила в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой гостей из столицы. Счет открыл полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков на десятой минуте встречи. На 26 минуте преимущество московской команды увеличил защитник Наир Тикнизян. На 30 минуте Глушенков забил свой второй гол.