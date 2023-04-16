Страны G7 увеличили до 100 млрд долларов финансирование мер в области климата

Страны G7 намерены достичь финансирования в размере 100 миллиардов долларов на меры по борьбе с изменением климата. Об этом говорится в совместном заявлении министров по климату, энергетике и окружающей среде государств «Большой семерки».
Государства G7 приняли решение об удержании средней температуры в 1.5 градуса. Для реализации данной цели они планируют применять срочные и новаторские решения.
«Мы подтверждаем свою приверженность цели развитых стран по привлечению общего финансирования мер по борьбе с изменениями климата в размере 100 миллиардов долларов ежегодно до 2025 года», — говорится в заявлении.
Помимо этого планируется взаимодействовать с другими развитыми государствами для полного достижения запланированного показателя. Помимо этого они указали на необходимость обеспечить самым бедным странам доступ к финансам для борьбы с изменением климата.
Телеканал «Царьград» ранее отметил, что Япония продолжила участвовать в российских проектах на Сахалине. Вместе с этим правительство страны продолжает согласовывать свои антироссийские санкции с государствами G7.