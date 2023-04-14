Президент России Владимир Путин утвердил новые часовые пояса для ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях будет введено московское время.
По новому закону, эти субъекты РФ входят в состав территорий, на которых будет образована вторая часовая зона (Московское время, МСК, UTC+3).
Ранее, Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, о принятии их в состав РФ. После этого, 5 октября, президент ратифицировал принятие территорий, утвердив соответствующие федеральные законы.