Филолог Дмитрий Богач рассказал, как с помощью Достоевского противостоять западной пропаганде

Заведующий кафедрой цифровой дидактики Санкт-Петербургского радиотехнического колледжа филолог и литературовед Дмитрий Богач рассказал, как, читая произведения Федора Достоевского, можно осознать, что западная цивилизация — это зло, которая несет гибель человечеству.
В прошедшем эфире программы «Вертикали» медиагруппы «Патриот» диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» продолжил обсуждение творчества Федора Достоевского. По его мнению, оно очень важно для понимания процессов, которые происходят в российском обществе, часть которого находится во власти элитарных идей западной цивилизации.
По словам Дмитрия Богача, Достоевский писал свой роман «Преступление и наказание», чтобы осмыслить с христианских позиций модные теории второй половины XIX века, оправдывающие насилие прогрессивного меньшинства над большинством.
В 1864-м году вышел трактат Пьера Прудона «Война и мир», в котором французский философ пишет, что война — это естественная организация мира, которая является двигателем прогресса. В своем труде, считает филолог, Прудон оправдывает зло, которое ради прогресса может совершить личность. Эту идею, по его словам, взяли на вооружение революционные круги в Российской империи, и стали строить свои проекты по захвату власти и введению диктатуры. Именно таких людей, одержимых идеей власти над миром, считает филолог, Достоевский рисует в своих романах «Преступление и наказание», «Бесы» и «Братья Карамазовы».
«Они считают, что человечество не поумнеет, что оно будет жить в абсолютном грехе, совершать злодейства, будет смотреть с равнодушием на голодную мать с ребенком, потому что человек так устроен. Человек законченный эгоист, поэтому он возомнил себя умнее всех, разумнее всех и вот он сочинил эту теорию, что вот у меня есть свое понимание жизни, свое понимание справедливости, и я имею право пойти и убить, и сказать свое новое слово», — пояснил идею замысла Дмитрий Богач.
О том, как отразились прогрессивных идеи мыслителей Европы, обосновывающих насилие в отношении менее развитых стран, Достоевский детально рассматривает в образе Родиона Раскольникова. Идейный мир этого персонажа раскрывается в его студенческой статье, которую исследует Порфирий Петрович. В ней Раскольников развивает мысль о верховенстве права элиты, о разделении человечества на категории.
«Это в чистом виде социал-дарвинизм, где есть люди обыкновенные и необыкновенные. Обыкновенные это материал, которым можно пожертвовать, необыкновенные люди это такие сверхчеловеки, сильные личности, которые говорят свое слово и имеют право вершить свою справедливость, совершать преступления по благоразумию. То есть это идеология терроризма, культ золотого миллиарда, верховенство права элиты, в чистом виде социал-дарвинизм, который уже в XX веке обернется массовой кровью человечества», — заявил Дмитрий Богач в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
Филолог отмечает, что Достоевский в художественной интерпретации этих теорий не был оригинальным в том плане. В своем письме, например, Каткову, Достоевский пишет, что какие-то странные идеи витают в воздухе, и их так рьяно, так хлестко в российской печати еще никто не произносил. Он здесь вспоминает революционеров-демократов, кружок Белинского, с которым он разошелся, и обвиняет русских социалистов в том, что это абсолютное зло, потому что они убивают духовное основание человечества.
«Кто такой Белинский в восприятии Достоевского? Это идеолог русского терроризма, человек, который писал о том, что если понадобится, то можно пожертвовать жизнью тысячей, чтобы спасти миллионы. То есть вот такая абсолютная ненависть к миру и человеку, абсолютный фанатизм и абсолютное зло, с которым Достоевский как автор романа спорит, разоблачает и приводит своего героя к раскаянию», — отметил Дмитрий Богач.
Достоевский, по словам филолога, глубоко убежден, что европейские человеконенавистнические идеи не могут прижиться на русской земле, что сама природа русских людей отвергнет их, потому что они противоречат основам русской культуры и духовности. И психологию этого процесса Достоевский раскрыл в трагедии Родиона Раскольникова.
«Мы видим человека, который утратил ощущение счастья, который разрушает себя изнутри. Он потерял вкус жизни, потому что его теория это уже преступление. Слова о том, что человека можно убить, чтобы спасти тысячу, одна жизнь и тысяча жизней взамен, его съедает эта теория. Он не может жить спокойной жизнью, находясь в каком-то лихорадочном спазматическом состоянии. И он несколько раз обращается к Богу и говорит: Господи, поскорее бы уж все завершилось. Когда его вызывают в полицейский участок, он жаждет раскаяния, говорит: упаду на колени, и во всем признаюсь. Он не может перенести даже мысли о грехе», — рассказал Дмитрий Богач.
Достоевский, считает филолог, предвидел, что русским людям еще не раз придется столкнуться с деструктивными идеологиями Запада, разрушающими человеческую душу. И чтобы помочь им преодолеть соблазн, выйти из глубокого психологического кризиса, он написал свои романы, отметил Дмитрий Богач.
Напомним, ранее добровольцы в Москве приготовили книги к передаче в библиотеки ДНР и ЛНР более пяти тысяч копий художественной литературы и учебников в рамках акции «Книги Донбассу» для восстановления фондов русской литературы.