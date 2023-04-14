Филолог Дмитрий Богач рассказал, как с помощью Достоевского противостоять западной пропаганде

Филолог отмечает, что Достоевский в художественной интерпретации этих теорий не был оригинальным в том плане. В своем письме, например, Каткову, Достоевский пишет, что какие-то странные идеи витают в воздухе, и их так рьяно, так хлестко в российской печати еще никто не произносил. Он здесь вспоминает революционеров-демократов, кружок Белинского, с которым он разошелся, и обвиняет русских социалистов в том, что это абсолютное зло, потому что они убивают духовное основание человечества.