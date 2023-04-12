Сотрудницу департамента здравоохранения Брянской области задержали за получение крупной взятки

Замдиректора департамента здравоохранения в Брянской области Лариса Борщевская задержана за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону
Региональный главк СКР сообщил, что Борщевская посодействовала фармкомпании АО «Ланцет» в заключении бесконкурсных прямых договоров с департаментом о поставках лекарств. Чиновница в 2022-2023 годах получила через представителя АО «Ланцет» Юлию Бескову не менее полутора миллионов рублей.
Обе женщины задержаны. Обыски прошли на территориях Курской, Брянской и Московской областей в семи домах, четырех автомобилях и офисных помещениях. Было изъято четыре миллиона рублей.
Возбуждены дела по статьям «получение взятки» и «посредничество во взяточничестве».
Ранее министр сельского хозяйства Карелии был задержан за получение взятки в размере десяти миллионов рублей. Преступление удалось выявить благодаря слаженной работе сотрудников УФСБ и МВД по региону