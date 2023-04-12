Сотрудницу департамента здравоохранения Брянской области задержали за получение крупной взятки

Региональный главк СКР сообщил, что Борщевская посодействовала фармкомпании АО «Ланцет» в заключении бесконкурсных прямых договоров с департаментом о поставках лекарств. Чиновница в 2022-2023 годах получила через представителя АО «Ланцет» Юлию Бескову не менее полутора миллионов рублей.