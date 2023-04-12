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Сотрудницу департамента здравоохранения Брянской области задержали за получение крупной взятки

Общество
Сотрудницу департамента здравоохранения Брянской области задержали за получение крупной взятки

Замдиректора департамента здравоохранения в Брянской области Лариса Борщевская задержана за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону

Региональный главк СКР сообщил, что Борщевская посодействовала фармкомпании АО «Ланцет» в заключении бесконкурсных прямых договоров с департаментом о поставках лекарств. Чиновница в 2022-2023 годах получила через представителя АО «Ланцет» Юлию Бескову не менее полутора миллионов рублей.

Обе женщины задержаны. Обыски прошли на территориях Курской, Брянской и Московской областей в семи домах, четырех автомобилях и офисных помещениях. Было изъято четыре миллиона рублей.

Возбуждены дела по статьям «получение взятки» и «посредничество во взяточничестве».

Ранее министр сельского хозяйства Карелии был задержан за получение взятки в размере десяти миллионов рублей. Преступление удалось выявить благодаря слаженной работе сотрудников УФСБ и МВД по региону
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