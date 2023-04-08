Министр финансов США Джанет Йеллен допустила «не случайную оговорку» на слушаниях в Капитолии

На слушаниях в Капитолии относительно потолка федерального долга секретарь Казначейства (министр финансов) США Джанет Йеллен как бы между делом запросила повышение этого показателя до 50 трлн долларов. Вернее, намекнула на такую возможность как желательную и допустимую. И это была не случайная оговорка, у Йеллен состоялась даже небольшая дискуссия по данному поводу с сенатором-республиканцем от штата Висконсин Роном Джонсоном. По сравнению с нынешним уровнем в 31,45 трлн долларов, согласие конгрессменов с таким запросом означало бы увеличение долгового бремени государства сразу более чем на 58,8%, а заодно — вливание в американскую и мировую экономику почти 20 триллионов «баксов».
Сумма грандиозная и событие неординарное. Более того, достаточно сказать, что два предыдущих повышения потолка федерального долга, связанные с пандемией COVID-19, составили 4,7 трлн долларов, причем каждое из них не превышало 2,5 трлн. За 2008-2010 годы, когда после банкротства Lehman Brothers разразился мировой финансовый кризис, федеральный долг США вырос примерно на 3,5 трлн долларов. А сейчас что?
Поневоле задумаешься над тем, насколько катастрофичными могут быть риски, на которые «закладывается» американский Минфин и вся финансовая система США. Ведь запрошенная Йеллен цифра составляет около 74% ВВП Соединенных Штатов и почти 18% мирового ВВП 2022 года, практически равна объему денежного агрегата М1 (наличные деньги и депозиты — 19,337 трлн долларов в феврале 2023 года) и с запасом превышает сумму самих депозитов (14,06 трлн долларов).
То есть даже если все вкладчики американских банков одномоментно захотят снять все свои деньги — «их будет» у Джанет. И еще останется на текущие карманные расходы… Иначе, как объяснила — и уже не в первый раз — секретарь федерального Казначейства, все будет печально: дефолт, рецессия и утрата доверия к доллару. Ей вторит глава МВФ Кристалина Георгиева: мол, избежать катастрофы можно только подняв потолок федерального долга США.
Так что, «банкроты хотят напечатать еще больше денег» в долг из воздуха, как отметила пресс-секретарь МИДа РФ Мария Захарова? Да, конечно, как всегда. Ведь новое поднятие должно стать уже 79-м по счету с 1960 года. То есть дело обычное и привычное, жить по средствам американцы разучились давным-давно и возвращаться к балансу своих доходов и расходов категорически не намерены.
Но зачем так много, по любым прежним меркам — невероятно много денег американскому правительству понадобилось на этот раз? Что, у страха настолько глаза велики? Особенно — после банкротства Silicon Valley Bank (SVB), круги от которого будут расходиться еще очень долго и очень далеко? Или есть тому какие-то иные причины? Осмелюсь предположить, что они есть и носят комплексный характер.
Во-первых, затеянный администрацией президент США Джо Байдена крестовый поход альянса демократий против автократических режимов стоит очень дорого — даже в режиме удаленной поддержки одной только Украины расходы Вашингтона за год СВО оцениваются в диапазоне 300-400 млрд долларов. Эскалация только этого конфликта с вовлечением в него все новых и новых участников и активизацией прежних уже в 2023 году может увеличить эту сумму до 1 трлн долларов. Что уже говорить об «открытии второго фронта» против Китая или хотя бы против России?
Во-вторых, на фоне растущей дедолларизации мировой экономики, чтобы сохранить хотя бы минимально приемлемую зону влияния американской валюты правительство США просто обязано выступать кредитором последней инстанции для всего «альянса демократий», а это опять же деньги, деньги и еще раз деньги. Так что запрос Йеллен — это прежде всего запрос на неограниченный бюджет войны, глобальной гибридной войны, а не на зарплаты бюджетникам и выплату социальных пособий и медицинской страховки. Демонстрируют, так сказать, готовность и отвагу, повышают ставки, поднимают долларовое знамя.
Наконец, в-третьих, это заявка на финансирование президентских выборов 2024 года. Даже половиной этой суммы, получив ее в свое распоряжение, демократы из администрации Байдена не просто смогут залить деньгами все проблемы американских избирателей, но и приложат все усилия для того, чтобы преобладание woke-повестки в Соединенных Штатах стало уже необратимым и окончательным. Вряд ли ровесница экс-президента США Дональда Трампа 76-летняя Йеллен в данном случае старается для себя, но она всегда была командным игроком, за что ее, собственно, и ценят.
Конечно, конгрессмены-республиканцы прекрасно понимают, что тем самым им предложен огромный сладкий «баунти», но взамен они должны отказаться и от борьбы за власть, и от последних остатков своей традиционной «красной» Америки, на смену которой должна прийти даже не «синяя» демократическая, а окрашенная во все цвета радуги. Но за веревку, на которой их должны повесить (вешать Трампа уже начали), «слонам» предложена очень хорошая, прямо-таки заоблачная цена. А вешать же будут потом и, возможно, даже не всех…
Вместе с тем, предложение от Йеллен по новому потолку федерального долга лишь подчеркивает, что никаких принципиально новых решений проблем, стоящих сейчас перед Соединенными Штатами и всем коллективным Западом, у американских демократов и «глубинного государства» нет. Они продолжают считать, что если чего-то нельзя добиться за деньги, то этого можно добиться за очень большие деньги. Конечно, этот принцип работает — но до некоторого предела, который США давно перешагнули.