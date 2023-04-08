Министр финансов США Джанет Йеллен допустила «не случайную оговорку» на слушаниях в Капитолии

Наконец, в-третьих, это заявка на финансирование президентских выборов 2024 года. Даже половиной этой суммы, получив ее в свое распоряжение, демократы из администрации Байдена не просто смогут залить деньгами все проблемы американских избирателей, но и приложат все усилия для того, чтобы преобладание woke-повестки в Соединенных Штатах стало уже необратимым и окончательным. Вряд ли ровесница экс-президента США Дональда Трампа 76-летняя Йеллен в данном случае старается для себя, но она всегда была командным игроком, за что ее, собственно, и ценят.