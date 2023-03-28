Президент Египта Ас-Сиси обсудил с министрами развитие морских и сухопутных портов

Вторая встреча Ас-Сиси прошла с участием группы министров строительной и промышленной области. Во время переговоров президенту рассказали о ходе создания морской пристани Гургуб, которая основана на оптимальном использовании стратегического местоположения и экономически-экологических компонентов региона. Его функция заключается в увеличении отдачи от обслуживания торгового движения между Египтом, Европой и Африкой.