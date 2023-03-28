Президент Египта Ас-Сиси обсудил с министрами развитие морских и сухопутных портов

Каир, 28 марта. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел две встречи с министерской группой во главе с премьер-министром Мустафой Мадбули, сообщают арабские СМИ.
Целью собрания стало обсуждение текущих и будущих проектов по развитию морских и сухопутных портов на уровне республики. Подробности состоявшихся переговоров рассказал представитель лидера страны, советник Ахмед Фахми.
«Президент был проинформирован о последних событиях в изменении сухопутного порта Саллум, который является спасательным кругом в западном Египте, облегчая поездки и передвижение в Ливию и из нее, а также о его вкладе в увеличение потока товаров и улучшение условий торговли, в дополнение к тому, что порт обслуживает экспортеров», — заявил он.
Кроме того, стороны обсудили развитие крупных портовых проектов Александрии. Особое внимание уделили многоцелевому терминалу «Да здравствует Египет», способному перевозить от 12 до 15 миллионов тонн товаров в год и одновременно принимать до семи судов с крупными грузами.
Вторая встреча Ас-Сиси прошла с участием группы министров строительной и промышленной области. Во время переговоров президенту рассказали о ходе создания морской пристани Гургуб, которая основана на оптимальном использовании стратегического местоположения и экономически-экологических компонентов региона. Его функция заключается в увеличении отдачи от обслуживания торгового движения между Египтом, Европой и Африкой.
«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул огромную важность предпринятых усилий в развитии египетской экономики и продвижении ее в ряды развитых стран в коммерческом и промышленном плане. Также он отметил развитие районов, прилегающих к портам, в сфере логистики, промышленности и обслуживания, особенно в свете того, что Египет в настоящее время характеризуется сетью дорог и узлов мирового класса. Это способствует достижению прогресса и устойчивого развития», — рассказал советник главы республики.
Ранее Москва и Каир обсудили способы увеличения количества авиарейсов между странами в случае необходимости. Реализация данной инициативы осуществится на взаимовыгодных условиях.