«Адмирал» победил «Ак Барс» со счетом 2:1

Хоккейный клуб «Адмирал» обыграл «Ак Барс», тем самым сократив свое отставание в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча двух клубов состоялась в Казани и завершилась со счетом 2:1.
По предварительным данным, в составе «Адмирала» шайбы были заброшены хоккеистами Даниилом Гутик и Николаем Чебыкиным. Со стороны «Ак Барса» шайбу забил спортсмен Александр Радулов. Следующая игра серии будет проходить 26 марта в Казани.
Ранее сообщалось, что Представители Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировали отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.