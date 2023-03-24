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«Адмирал» победил «Ак Барс» со счетом 2:1

Спорт
«Адмирал» победил «Ак Барс» со счетом 2:1

Хоккейный клуб «Адмирал» обыграл «Ак Барс», тем самым сократив свое отставание в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча двух клубов состоялась в Казани и завершилась со счетом 2:1.

По предварительным данным, в составе «Адмирала» шайбы были заброшены хоккеистами Даниилом Гутик и Николаем Чебыкиным. Со стороны «Ак Барса» шайбу забил спортсмен Александр Радулов. Следующая игра серии будет проходить 26 марта в Казани.

Ранее сообщалось, что Представители Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировали отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
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