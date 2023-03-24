«Адмирал» победил «Ак Барс» со счетом 2:1

По предварительным данным, в составе «Адмирала» шайбы были заброшены хоккеистами Даниилом Гутик и Николаем Чебыкиным. Со стороны «Ак Барса» шайбу забил спортсмен Александр Радулов. Следующая игра серии будет проходить 26 марта в Казани.