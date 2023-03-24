Профессор Межевич: Норвегии пора обеспокоиться о своих газопроводах после теракта в Балтийском море

Бессмысленными считает политолог и все разговоры о создании общеевропейской армии. По его словам, Евросоюз не может стать военным альянсом просто потому, что уже есть НАТО. А американцы, считает он, никогда не откажутся от того, чтобы держать под контролем вооруженные силы одного из своих основных геополитических конкурентов. Между тем, какие-то общеевропейские военные образования могут появляться, вроде литовско-польской бригады или франко-германского объединения инженерных частей, отметил Николай Межевич.