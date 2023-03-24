Профессор Межевич: Норвегии пора обеспокоиться о своих газопроводах после теракта в Балтийском море

Уверенность в «скорой победе» над Россией падает в Европе. Таким мнением поделился в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
По его словам, именно этой неуверенностью объясняется предложение Дании России принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с газопроводом «Северный поток — 2».
Напомним, датское энергетическое агентство (DEA) пригласило оператора российского газопровода «Северный поток — 2» — компанию «Nord Stream 2 AG» — участвовать в операции по извлечению объекта, находящегося рядом с газопроводом, об обнаружении которого ранее заявил президент России Владимир Путин.
Главный научный сотрудник Института Европы РАН профессор СПбГУ Николай Межевич считает инициативу датчан проявлением здравого смысла. По его словам, в Европе и Дании, в частности, начинают понемногу понимать, что одолеть Россию с наскока не получается, а к чему приведет длительная конфронтация, сказать однозначно никто не может, и не факт, что РФ в итоге окажется проигравшей стороной. Ввиду этого наиболее трезвые круги европейских элит начинают постепенно готовить почву для восстановления партнерских отношений с РФ.
«Видимо, какие-то процессы в ЕС идут и, возможно, даже какие-то страны-участники НАТО задаются вопросом: хорошо, если мы категорически победим, поставим перед Мавзолеем наши флаги, тогда понятно, а если нет? Как мы будем тогда выходить на уровень прагматичного сотрудничества с русскими? Или не будем? Если будем, то это как? Может быть тогда все-таки проще сдать инициатора этого теракта?» — пояснил инициативу датчан Николай Межевич.
Именно этим, по мнению политолога, объясняется появление версий, косвенно подтверждающих причастность к подрыву ниток «Северных потоков» США и Великобритании. России, считает он, в сущности уже не важно, что найдут датчане на дне Балтийского моря. В мире уже мало кто сомневается, что именно эти страны являются организаторами теракта, так как являются основными выгодоприобретателями перекрытия поставок российских энергоресурсов в Европу.
«Для нас любое устройство, любые доказательства, найденные там, хоть партбилет Демократической партии США, уже не имеют уже никакого значения. Мы понимаем теперь, что любой инфраструктурный объект может быть атакован, что не только нет никаких норм и правил в международных отношениях, но нет и никаких гарантий в международных экономических отношениях с западными странами», — заявил эксперт.
Косвенным подтверждением причастности США к подрыву газопроводов, по словам политолога, являются препятствия, которые ставят американцы на пути расследования теракта. Он не сомневается, что 27 марта США заблокируют в Совете Безопасности ООН голосование по проекту российской резолюции, которая требует расследования диверсии на газопроводах.
«Соотношение три на два, к сожалению, не меняется многие десятилетия, но наглость наших оппонентов растет в геометрической прогрессии. В нынешнем варианте здание ООН надо рассматривать как территорию, оккупированную США», — пояснил Николай Межевич.
Говоря о причастности Норвегии к теракту, политолог отметил, что она навряд ли могла быть заказчиком, даже учитывая тот факт, что норвежские энергетические компании из-за подрыва российских газопроводов имеют возможность увеличить свою выручку с нынешних $100 млрд долларов до 200 млрд долларов в год. По его мнению, норвежцы не настолько обезумили, чтобы подрывать чужие инфраструктурные объекты, имея свои в Северном море.
Но причастность норвежских водолазов к теракту эксперт не исключает, так как они имеют необходимое снаряжение и опыт.
«Если Норвегия начнет подобные вещи делать как заказчик, а не как исполнитель — подчеркиваю, водолазы могли быть и норвежские, то дальше могут возникнуть вопросы. Система нефте- и газопроводов в Северном море, начинающаяся от российско-норвежской границы, крайне уязвима: там можно устроить такой полигон, с такими фейерверками, что норвежцам будет очень не смешно. Нас грабят как угодно, взрывают наши объекты, поэтому, мне кажется, мы имеем право делать в отношении норвежских инфраструктурных объектов в нейтральных водах примерно то же самое», — заявил Николай Межевич.
Комментируя массовые протесты граждан, охватившие города Германии, Франции, Великобритании и даже в Финляндии, политолог заявил, что они навряд ли приведут к смене проамериканского политического руководства европейских стран. По его словам, в настоящий момент в Европе нет политических сил, которые могли бы проводить независимую от США национальную политику. На смену Макрону и другим лидерам стран ЕС придут такие же американские марионетки, считает Николай Межевич.
«Можно низвергнуть этих проамериканских лидеров, но вместо них придут другие проамериканские лидеры. Чтобы жизнь европейцев изменилась, им нужно национализировать элиты», — отметил он.
Бессмысленными считает политолог и все разговоры о создании общеевропейской армии. По его словам, Евросоюз не может стать военным альянсом просто потому, что уже есть НАТО. А американцы, считает он, никогда не откажутся от того, чтобы держать под контролем вооруженные силы одного из своих основных геополитических конкурентов. Между тем, какие-то общеевропейские военные образования могут появляться, вроде литовско-польской бригады или франко-германского объединения инженерных частей, отметил Николай Межевич.