Россиянку лишили прав на сына после жалоб на престижную школу в Испании

Критика в адрес одной из лучших школ в Испании обернулась для россиянки лишением родительских прав.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Елена В. 20 лет живет в Испании. Для своего сына она выбрала одну из школ, которая входит в рейтинг Forbes. Но после жалоб ребенка на некачественное питание и плохое отношение педагогов решила перевести его в другое заведение.
Руководство школы обвинило женщину в невменяемости и местные власти лишили ее родительских прав. Отмечается, что основанием для этого стали показания психолога, с которым Волкова даже не встречалась. Сына передали отцу, с которым россиянка находится в разводе. По ее словам, испанец не принимал участия в воспитании ребенка.
Ранее сообщалось о предложении лишать родительских прав мигрантов за не допуск детей к образованию. С такой инициативой выступил глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев.