Россиянку лишили прав на сына после жалоб на престижную школу в Испании

Как сообщает Telegram-канал Mash, Елена В. 20 лет живет в Испании. Для своего сына она выбрала одну из школ, которая входит в рейтинг Forbes. Но после жалоб ребенка на некачественное питание и плохое отношение педагогов решила перевести его в другое заведение.