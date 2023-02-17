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Филипп Киркоров иронично отозвался о своем судебном разбирательстве

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров иронично отозвался о своем судебном разбирательстве

Король российской эстрады Филипп Киркоров иронично отозвался о своем судебном разбирательстве и об экс-супруге Алле Пугачевой.

Певец дал неожиданный комментарий по поводу своего судебного дела по иску от любителя рыбалки из Балаково. При этом исполнитель вспомнил еще одного уроженца этого поволжского городка – музыканта Сергея Челобанова.

«Это уже второй человек из Балаково, упускающий крупный улов. Я говорю о гениальном музыканте Сергее Челобанове», – шутливо заявил народный артист РФ у себя в подкасте.

Российский композитор Сергей Челобанов встречался с поп-дивой Аллой Пугачевой около трех лет, но в 1994 году знаменитости прекратили отношения. После этого Примадонна вступила в брак с Филиппом Киркоровым. Но и этот звездный союз распался в 2009 году.
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