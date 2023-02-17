Филипп Киркоров иронично отозвался о своем судебном разбирательстве

Российский композитор Сергей Челобанов встречался с поп-дивой Аллой Пугачевой около трех лет, но в 1994 году знаменитости прекратили отношения. После этого Примадонна вступила в брак с Филиппом Киркоровым. Но и этот звездный союз распался в 2009 году.