Наземные испытания беспилотника ТрАМП стартовали в России

В рамках наземных испытаний пройдет проверка и отлаживание систем и механизмов управления дроном, пояснил собеседник агентства. Будет осуществляться серия пробежек без отрыва от полосы, что позволяет уточнить расчетные параметры. Первый полет беспилотника собираются провести в апреле.