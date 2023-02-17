Наземные испытания беспилотника ТрАМП стартовали в России

Российские специалисты начали наземные испытания транспортной авиационной многофункциональной платформы (ТрАМП). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
В рамках наземных испытаний пройдет проверка и отлаживание систем и механизмов управления дроном, пояснил собеседник агентства. Будет осуществляться серия пробежек без отрыва от полосы, что позволяет уточнить расчетные параметры. Первый полет беспилотника собираются провести в апреле.
Одна из особенностей ТрАМПа заключается в способности перебросить груз весом до 250 кг на расстояние более 600 километров. Еще одной отличительной чертой является вместительный отсек, объем которого достигает 2 650 литров.
Российские власти уже подготовили стратегию развития беспилотных систем. Речь идет о налаживании производства не только военных, но и гражданских дронов.