Первый запуск новой японской ракеты-носителя H3 завершился провалом

Изначально он планировался тремя годами ранее, однако в основном двигателе ракеты обнаружили вибрации. В этом году мероприятие также переносилось из-за погодных условий. Известно, что ракета должна была вывести на орбиту спутник ALOS-3, который бы вел наблюдения за стихийными бедствиями.