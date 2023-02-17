Первый запуск новой японской ракеты-носителя H3 завершился провалом

Япония осуществила первый спустя 29 лет запуск тяжелой ракеты-носителя H3, однако он завершился неудачей. Как сообщили представители национального агентства аэрокосмических исследований, аппарат не смог оторваться от земли.
Трансляцию запуска смотрели порядка 80 тысяч человек. По данным агентства, основной двигатель ракеты завелся, однако ускорители дали сбой. Следующий запуск состоится через одну-две недели.
Изначально он планировался тремя годами ранее, однако в основном двигателе ракеты обнаружили вибрации. В этом году мероприятие также переносилось из-за погодных условий. Известно, что ракета должна была вывести на орбиту спутник ALOS-3, который бы вел наблюдения за стихийными бедствиями.