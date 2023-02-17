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Американский политик Янг озвучил имена главных военных преступников из верхушки США

Политика
Американский политик Янг озвучил имена главных военных преступников из верхушки США

Главным военным преступником является президент США Джо Байден. С таким заявлением выступил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

Его, как и ряд других политиков, необходимо отправить в отставку и судить по всей строгости закона. Кроме Байдена, в списке Янга фигурирует министр обороны Ллойд Остин, глава СНБ Джейк Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.

Янг неоднократно критически высказывался по отношения к представителям американской власти. Чуть больше месяца назад он призвал объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене и других странах. По его словам, сегодняшний конфликт является ничем иным, как прокси-война против России.
Джеффри Янг военный преступник Джо Байден прокси-война
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