Главным военным преступником является президент США Джо Байден. С таким заявлением выступил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
Его, как и ряд других политиков, необходимо отправить в отставку и судить по всей строгости закона. Кроме Байдена, в списке Янга фигурирует министр обороны Ллойд Остин, глава СНБ Джейк Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.
Янг неоднократно критически высказывался по отношения к представителям американской власти. Чуть больше месяца назад он призвал объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене и других странах. По его словам, сегодняшний конфликт является ничем иным, как прокси-война против России.