Американский политик Янг озвучил имена главных военных преступников из верхушки США

Янг неоднократно критически высказывался по отношения к представителям американской власти. Чуть больше месяца назад он призвал объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене и других странах. По его словам, сегодняшний конфликт является ничем иным, как прокси-война против России.