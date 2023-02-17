Украинский пленный рассказал, где солдаты ВСУ берут наркотики

Солдаты украинских вооруженных сил получают наркотики от волонтеров вместе с гуманитарной помощью. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Иван Василенко из Полтавы, попавший в плен.
Он признался, что вместе с сослуживцами регулярно употреблял запрещенные вещества. По словам Василенко, до мобилизации в украинскую армию он торговал наркотиками. По этой причине у него были налаженные связи с поставщиками. Пленный добавил, что были случаи, когда украинские солдаты выращивали коноплю прямо на позициях.
«Командование все это видело, что мы были под наркотиками, но на это закрывались глаза, нас не трогали, потому что нас кидали "на ноль", нас кидали просто на мясо», — сообщил Василенко РИА Новости.
Ранее Министерство обороны России сообщило об итогах переговорного процесса по обмену пленными с Украиной. В общей сложности с территории противника удалось вернуть 101 военнослужащего.