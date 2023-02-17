Украинский пленный рассказал, где солдаты ВСУ берут наркотики

Он признался, что вместе с сослуживцами регулярно употреблял запрещенные вещества. По словам Василенко, до мобилизации в украинскую армию он торговал наркотиками. По этой причине у него были налаженные связи с поставщиками. Пленный добавил, что были случаи, когда украинские солдаты выращивали коноплю прямо на позициях.

