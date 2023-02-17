Посольство России указало на вовлеченность США в украинский конфликт после слов Нуланд

Дипломат отреагировал на недавнее заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. По ее словам, Вашингтон поддерживает нанесение Киевом ударов по военным объектам Москвы, находящимся в Крыму. Гиренко подчеркнул, что Россия считает это неприкрытым проявлением воинственного настроя со стороны США.

