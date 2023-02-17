Посольство России указало на вовлеченность США в украинский конфликт после слов Нуланд

Заявления Госдепартамента о поддержке ударов Украины по Крыму является подтверждением непосредственной вовлеченности США в конфликт. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко.
Дипломат отреагировал на недавнее заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. По ее словам, Вашингтон поддерживает нанесение Киевом ударов по военным объектам Москвы, находящимся в Крыму. Гиренко подчеркнул, что Россия считает это неприкрытым проявлением воинственного настроя со стороны США.
«Высказывания высокопоставленного представителя госдепартамента о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт», — заявил он.
Ранее автор The Washington Post Эндрю Наполитано заявил о тайном присутствии американских военных на Украине. По его словам, они занимают обучением ВСУ.