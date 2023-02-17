Грузовик раздавил иномарку на трассе Раздольное — Хасан в Приморье

Предварительно установлено, что примерно в 08:00 (01:00 по московскому времени) водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, спровоцировав столкновение с фурой MAN. Удар оказался настолько сильным, что грузовик буквально раздавил легковушку.