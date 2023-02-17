Грузовик раздавил иномарку на трассе Раздольное — Хасан в Приморье

Три человека стали жертвами аварии с участием грузовика и автомобиля Nissan Sunny в Приморье. ДТП произошло утром 17 февраля на 12-м километре трассы Раздольное — Хасан, передает ИА PrimaMedia.
Предварительно установлено, что примерно в 08:00 (01:00 по московскому времени) водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, спровоцировав столкновение с фурой MAN. Удар оказался настолько сильным, что грузовик буквально раздавил легковушку.
Погибли три человека, которые находились в салоне Nissan. Еще одну 19-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали.
Массовое ДТП ранее произошло в Минеральных Водах. Участниками столкновения стали фура и более семи автомобилей.