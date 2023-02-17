Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о готовности всего мира сотрудничать с Россией

Все страны мира за исключением Соединенных Штатов и ряда их европейских союзников готовы сотрудничать с Россией. Об этом заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Таким образом он прокомментировал заявление главы комитета начальников штабов США Марка Милли, который назвал Россию «мировым изгоем». По мнению Макгрегора, подобные слова не соответствуют действительности, поэтому адресовать их скорее нужно Киеву, а не Москве.
«Россию вряд ли можно назвать изгоем, если бы было так, то ее экономика лежала бы в руинах, однако там все идет как по маслу», — заявил Макгрегор.
Ранее полковник прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, чиновник признал острый дефицит боеприпасов у ВСУ.