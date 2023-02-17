AP: США использовали опыт конфликта на Украине для подготовки к войне с Китаем

Соединенные Штаты учли опыт, полученный во время конфликта на Украине, чтобы подготовиться к войне с Китаем. Об этом говорится в материале издания Associated Press.
По мнению обозревателя Тары Копп, Китай по-прежнему остается «самой большой проблемой» для США. При этом американские власти извлекли из украинского кризиса определенные уроки.
Как отметила Копп, данный опыт США могут применить при «поддержке» Тайваня. Одним из ключевых элементов подготовки Вашингтона к войне с Пекином она назвала налаживание промышленности для производства больших объемов вооружения.
«Будущая американская военная кампания, скорее всего, будет включать гораздо больше военно-воздушных и морских сил, чтобы позволить снять часть нагрузки с наземных систем и использовать меньше боеприпасов», — добавила Копп.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд высказалась о военных базах России в Крыму. По ее словам, Вашингтон считает данные объекты законными целями для Киева.