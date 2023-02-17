Китаец убил сына самурайским мечом из-за низкой успеваемости в школе

Мужчина по имени Ян Цзюньмин воспитывал сына один. В день трагедии он поговорил со школьным учителем, который пожаловался на низкую успеваемость его наследника. Особое внимание педагог уделил физкультуре, за которую мальчик получил только 18 из 100 баллов.