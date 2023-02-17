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Китаец убил сына самурайским мечом из-за низкой успеваемости в школе

Происшествия
Китаец убил сына самурайским мечом из-за низкой успеваемости в школе

Житель Китая убил 13-летнего сына самурайским мечом за плохие оценки в школе. Трагедия произошла на юго-западе страны, передает South China Morning Post.

Мужчина по имени Ян Цзюньмин воспитывал сына один. В день трагедии он поговорил со школьным учителем, который пожаловался на низкую успеваемость его наследника. Особое внимание педагог уделил физкультуре, за которую мальчик получил только 18 из 100 баллов.

«Я пришел в такую ярость, что взял японский самурайский меч и шагнул вперед, чтобы нанести ему удар», — признался отец в зале суда.

Орудие убийства он купил в интернет-магазине, поскольку ему нравилось коллекционировать самурайские мечи. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы, а вскрытие подростка показало, что перед смертью он неоднократно подвергался избиениям.

Еще один смертельный случай произошел в Китае на День святого Валентина. Мужчина зарезал свою возлюбленную на глазах у посетителей торгового центра.
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