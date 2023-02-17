Политик Филиппо: Швейцария является наименее сумасшедшей страной по вопросу помощи Украине

Швейцария среди всех европейских стран является наименее сумасшедшим государством в вопросе помощи Украине. Такое мнение высказал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он обратил внимание, что Швейцария, в отличие от других стран Европы, отказывает президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках вооружения. По словам Филиппо, это является следствием того, что Берн не хочет разжигать третью мировую войну.
«НАТО не понимает, почему Швейцария отказывается отправлять вооружение Зеленскому ... Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны?» — заявил политик.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что ни одна страна не пообещала Киеву поставить истребители. По его словам, ВСУ нуждаются в военных самолетах для «контрнаступления».