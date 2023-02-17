Склад с грузовой техникой горит на 600 кв. метрах в Магадане

Крупный пожар охватил склад с грузовой техникой в Магадане. Площадь возгорания составляет около 600 квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Внутри помещения находились грузовые автомобили. Все они в итоге сгорели, рассказал изданию владелец склада. Информация о пострадавших пока не поступала.
Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.
Пожар со смертельным исходом ранее произошел в Иркутской области. В результате трагедии погибли пять человек.