Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в центральной части Сахалина

Землетрясение произошло в Смирныховском районе Сахалина. Магнитуда сейсмособытия составила 3,4, сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы РАН.
Как уточнили эксперты, подземные толчки почувствовали в селе Онор. По словам жителей, ощущалось легкое раскачивание. Многие из них проснулись от землетрясения посреди ночи, передает ТАСС.
«Эпицентр землетрясения находился в 17 километрах восточнее села Пильво (Смирныховский район. — Прим. ред) на глубине 10 километров», — говорится в сообщении.
Днем ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории Байкала. Эпицентр находился 18 километрах от ближайшего населенного пункта.