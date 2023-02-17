Протезист Наконечный усомнился в шансах Костомарова вернуться на лед

Врачи ампутировали Роману Костомарову обе стопы, и теперь его возвращение на лед оказалось под большим вопросом. Сможет ли спортсмен встать на коньки, рассказал протезист компании OttoBock Андрей Наконечный.
После выздоровления Костомарову, вероятно, придется носить протезы. Уровень протезирования в России достаточно высокий, в связи с чем фигурист сможет встать на новые «ноги», считает Наконечный.
По словам специалиста, в повседневной жизни у Костомарова не возникнет проблем с новыми конечностями, однако говорить о его возвращении в спорт гораздо сложнее. Нагрузки, которые фигурист брал на себя до госпитализации, вероятно, будут для него недосягаемыми, пишет StarHit.
«Встать на коньки современные аппараты позволяют. Но учитывая, что в фигурном катании важны сильные ноги, при парной ампутации вряд ли у него получится исполнять поддержки и сложные элементы. Шансы вернуться на лед в былом качестве сводятся к минимуму», — считает Наконечный.
Ранее появилась информация, что у Костомарова начались проблемы с легкими. У левого органа поражены сосудистые ткани, а правое вовсе перестало работать самостоятельно.