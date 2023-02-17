Протезист Наконечный усомнился в шансах Костомарова вернуться на лед

По словам специалиста, в повседневной жизни у Костомарова не возникнет проблем с новыми конечностями, однако говорить о его возвращении в спорт гораздо сложнее. Нагрузки, которые фигурист брал на себя до госпитализации, вероятно, будут для него недосягаемыми, пишет StarHit.