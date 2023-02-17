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МИД Украины пожаловался, что ни одна страна не пообещала Киеву истребители

Политика
МИД Украины пожаловался, что ни одна страна не пообещала Киеву истребители

Ни одна из стран, являющихся союзниками Киева, не пообещала поставить на Украину истребители. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Funke.

Истребители необходимы Украине для «контрнаступления», отметил он. В первую очередь Киев желает получить вооружение от Соединенных Штатов, Франции и Германии.

«Но некоторые правительства, например, правительство Великобритании, объявили об обучении украинских пилотов, скоро это сделают и другие», — добавил Кулеба.

Глава МИД Украины принимает участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Как заявлял ранее министр, Киев намерен добиваться поставок истребителей в ходе данного мероприятия.
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