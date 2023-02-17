Агата Муцениеце намерена сделать лазерную коррекцию зрения

Актриса и модель Агата Муцениеце решила пойти на серьезный шаг. Звезда хочет улучшить себе зрение с помощью лазерной коррекции.
Образ артистки на любых светских мероприятиях в последние годы очень часто дополняли контактные линзы или очки. Причем последние были не столько модным аксессуаром, сколько предметом необходимости.
Актриса призналась, что плохо видит уже много лет. Однако долгое время звезда не решалась делать операцию.
Судя по всему, время пришло. Муцениеце уже побывала на обследовании и поделилась свежими снимками из кабинета врача. Дата операции пока неизвестна, но звезда уже с нетерпением ждет ее.