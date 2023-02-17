Терапевт Сапего дал рекомендации по питанию при ОРВИ и простуде

По словам медика, во время болезни можно есть даже фастфуд. С осторожностью следует относиться к молочным продуктам, поскольку при ОРВИ в организме может снижаться активность фермента, который расщепляет лактозу. Если на улице жарко, то лучше отказаться от горячей еды, чтобы не повышать температуру тела.