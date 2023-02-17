Терапевт Сапего дал рекомендации по питанию при ОРВИ и простуде

Заболевшему ОРВИ или простудой человеку нельзя пропускать приемы пищи. Особенно это касается детей и пожилых людей, сообщил врач-терапевт Георгий Сапего.
Даже один пропущенный прием пищи у детей младше восьми лет может обернуться падением уровня сахара в крови. Из-за этого у ребенка появляется тошнота и усталость, иногда от него пахнет ацетоном.
«Хуже всего, когда ребенок и рад бы покушать, но родители почему-то решили перевести его на "легкую пищу". Это распространенное явление. Так нельзя делать», — приводит слова медика радио Sputnik.
Пожилые люди тоже должны придерживаться рациона питания и не ограничивать себя в еде. Во время болезни полезно употреблять куриный бульон, поскольку он способствует выделению слизи и смягчает кашель, пояснил Сапего.
По словам медика, во время болезни можно есть даже фастфуд. С осторожностью следует относиться к молочным продуктам, поскольку при ОРВИ в организме может снижаться активность фермента, который расщепляет лактозу. Если на улице жарко, то лучше отказаться от горячей еды, чтобы не повышать температуру тела.
В последнее время все больше россиян начали попадать в больницу после странной «простуды». Она отличается отсутствием кашля и развитием пневмонии через несколько дней.