Захарова напомнила, что инициатором резолюции по Минским соглашениям был Лавров

Таким образом дипломат отреагировала на спекуляции о том, собиралась ли Москва выполнять данные договоренности. По словам Захаровой, любые подобные разговоры разбиваются о факт, что Сергей Лавров лично инициировал сделать Минские соглашения обязательными, передает сайт «Ямал-Медиа».