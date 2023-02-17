Захарова напомнила, что инициатором резолюции по Минским соглашениям был Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров являлся инициатором создания резолюции Совета безопасности ООН по Минским соглашениям. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Таким образом дипломат отреагировала на спекуляции о том, собиралась ли Москва выполнять данные договоренности. По словам Захаровой, любые подобные разговоры разбиваются о факт, что Сергей Лавров лично инициировал сделать Минские соглашения обязательными, передает сайт «Ямал-Медиа».
«Все разговоры о том, планировала Россия выполнять Минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт — лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным», — заявила она.
Ранее Захарова отреагировала на материал Washington Post, посвященный давлению США на Украину для ведения более активных боевых действий. По ее мнению, политика Вашингтона является «войной до последнего украинца».