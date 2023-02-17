Рябков заявил, что Россия не будет информировать о дальнейших шагах по «Северным потокам»

Дипломат отметил, что он пока не может сообщить, будут ли в дальнейшем какие-либо формы ответа или реакции на произошедшее. То же касается признания ответственности за случившееся и результатов международного расследования. По словам Рябкова, «посмотрим, что будет дальше».