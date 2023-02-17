Рябков заявил, что Россия не будет информировать о дальнейших шагах по «Северным потокам»

Правительство России не намерено анонсировать свои дальнейшие шаги по ситуации с терактами на «Северных потоках». Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Дипломат отметил, что он пока не может сообщить, будут ли в дальнейшем какие-либо формы ответа или реакции на произошедшее. То же касается признания ответственности за случившееся и результатов международного расследования. По словам Рябкова, «посмотрим, что будет дальше».
«Во всяком случае, никакие карты заранее на стол о дальнейших шагах мы выкладывать не будем», — заявил замглавы МИД РФ в эфире Первого канала.
Ранее представители Госдепартамента США ответили на сообщения о причастности страны к подрыву российских «Северных потоков». По их словам, Вашингтон не имеет к этому никакого отношения.