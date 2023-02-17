FT: главный чиновник Пентагона по делам Китая совершит визит на Тайвань

Как уточнил портал, в настоящий момент Чейз находится в Монголии, где ведет переговоры с высокопоставленными военными чиновниками. Он станет первым представителем Пентагона, который посетит Тайвань спустя долгое время. Отмечается, что последний раз подобный визит совершался порядка четырех лет назад.