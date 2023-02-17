FT: главный чиновник Пентагона по делам Китая совершит визит на Тайвань

Заместитель помощника министра обороны США по делам Китая Майкл Чейз планирует посетить Тайвань в ближайшие дни. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Как уточнил портал, в настоящий момент Чейз находится в Монголии, где ведет переговоры с высокопоставленными военными чиновниками. Он станет первым представителем Пентагона, который посетит Тайвань спустя долгое время. Отмечается, что последний раз подобный визит совершался порядка четырех лет назад.
Ранее в СМИ появилась информация о намерении спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти посетить Тайвань до конца этого года. Агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщало, что группа американских законодателей отправится на остров уже весной.