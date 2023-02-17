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Politico: ЕК выступила против внесения ядерного сектора России в новый пакет санкций

Политика
Politico: ЕК выступила против внесения ядерного сектора России в новый пакет санкций

Десятый пакет европейских санкций против России не затронет ядерный сектор страны и его представителей. Об этом передает газета Politico со ссылкой на три дипломатических источника.

Один из представителей Евросоюза подтвердил изданию, что ядерный сектор не включен в новый санкционный пакет. Журналисты напоминают, что против таких ограничений на протяжении долгого времени высказывалась Венгрия, зависящая от корпорации «Росатом».

Еврокомиссия пыталась обойти блокировку санкций со стороны Будапешта. Для этого она хотела ввести ограничения против отдельных сотрудников российского атомного холдинга и других компаний, но в конечном итоге решила отказаться от этих планов.
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