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Трое мужчин и две женщины погибли при пожаре в доме под Иркутском

Происшествия
Трое мужчин и две женщины погибли при пожаре в доме под Иркутском

Огонь охватил двухэтажный деревянный дом в селе Мамоны. В результате пожара погибли пять человек, сообщили в управлении МЧС России по Иркутской области.

Возгорание произошло в одной из квартир дома. Шесть человек успели выбраться из здания самостоятельно. Площадь пожара составила 48 квадратных метров, сейчас горение ликвидировано.

На месте трагедии были найдены пять тел, принадлежащие двум женщинам и трем мужчинам. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Крупный пожар ранее произошел в Дагестане. На территории автомобильной заправки загорелся бокс для установки газового оборудования.
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