Трое мужчин и две женщины погибли при пожаре в доме под Иркутском

Огонь охватил двухэтажный деревянный дом в селе Мамоны. В результате пожара погибли пять человек, сообщили в управлении МЧС России по Иркутской области.
Возгорание произошло в одной из квартир дома. Шесть человек успели выбраться из здания самостоятельно. Площадь пожара составила 48 квадратных метров, сейчас горение ликвидировано.
На месте трагедии были найдены пять тел, принадлежащие двум женщинам и трем мужчинам. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.
Крупный пожар ранее произошел в Дагестане. На территории автомобильной заправки загорелся бокс для установки газового оборудования.