Врач Белого дома оценил способность Байдена исполнять обязанности президента США

Президент США Джо Байден полностью здоров и может исполнять обязанности главы государства. Такая информация содержится в заключении врача Белого дома Кевина О"Коннора по результатам ежегодного медицинского освидетельствования.
Медики пришли к выводу, что Байден является «здоровым и энергичным» 80-летним человеком. Он в состоянии продолжать руководить США, возглавлять исполнительную ветвь власти и исполнять обязанности верховного главнокомандующего, говорится в отчете.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее пообещала, что американцам «абсолютно прозрачно» расскажут об итогах медицинского обследования Байдена. Глава государства проходит осмотр у врача каждый год.