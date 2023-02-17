Нуланд: военные базы в Крыму являются законными целями для ВСУ

США поддерживают стремление Украины атаковать военные базы в Крыму. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
По словам Нуланд, российские военные базы на территории полуострова являются законными целями для украинских войск. Она добавила, что Вашингтон поддерживает такую позицию.
Так называемая «демилитаризация» Крыма является одним из шагов на пути к безопасности Украины, считает чиновница. Она отметила, что это «часть прочного сдерживания» России.