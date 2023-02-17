Минфин США не смог доказать, что Россия пыталась обойти потолок цен на нефть

США не имеют доказательств, что Россия пыталась обойти потолок цен на нефть. Об этом сообщили в американском министерстве финансов.
Вашингтон однако продолжает наблюдать за попытками России сотрудничать со странами, не поддержавшими лимит цен. По словам ведомства, Москва может использовать услуги этих государств для обхода ограничений.
«Насколько мне известно, нет конкретных доказательств, которые бы подтвердили спекуляции о том, что Россия уклоняется от санкций», — сообщил помощник по экономической политике министра финансов США Бен Харрис.
Ограничения на российскую нефть ввели страны ЕС и G7. Аналитик Александр Фролов заявил о неэффективности потолка цен. Москва ничего не потеряла от установленных ограничений.