NORAD сообщило о «перехвате» четырех российских самолетов вблизи Аляски

Североамериканское командование ПВО (NORAD) зафиксировало 15 февраля четыре российских воздушных судна в небе недалеко от Аляски. Самолеты находились в международном воздушном пространстве, уточнили в ведомстве.
Согласно информации NORAD, российские воздушные судна были «обнаружены, опознаны и перехвачены». В сообщении говорится, что самолеты не нарушили границ США и Канады, а также не совершали провокационных действий.
Военные уточнили, что ситуация с российской авиацией не имеет ничего общего с неопознанными аппаратами, которые недавно были сбиты над американской и канадской территориями.
NORAD 13 февраля уже сообщал о перехвате четырех самолетов России. На этот раз они тоже находились недалеко от Аляски в международном воздушном пространстве.