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NORAD сообщило о «перехвате» четырех российских самолетов вблизи Аляски

Общество
NORAD сообщило о «перехвате» четырех российских самолетов вблизи Аляски

Североамериканское командование ПВО (NORAD) зафиксировало 15 февраля четыре российских воздушных судна в небе недалеко от Аляски. Самолеты находились в международном воздушном пространстве, уточнили в ведомстве.

Согласно информации NORAD, российские воздушные судна были «обнаружены, опознаны и перехвачены». В сообщении говорится, что самолеты не нарушили границ США и Канады, а также не совершали провокационных действий.

Военные уточнили, что ситуация с российской авиацией не имеет ничего общего с неопознанными аппаратами, которые недавно были сбиты над американской и канадской территориями.

NORAD 13 февраля уже сообщал о перехвате четырех самолетов России. На этот раз они тоже находились недалеко от Аляски в международном воздушном пространстве.
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