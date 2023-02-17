Руденко считает, что «убил» Повереннову предложением о расставании

Анатолий Руденко и Дарья Повереннова находились в отношениях долгие три года. В 2010 году пара рассталась по инициативе актера, который влюбился в другую женщину.
Разговор о расставании длился три дня, вспомнил он. Для Поверенной разрыв оказался мучительным. Руденко даже считает, что своим решение «убил» человека, которого любил долгое время.
«По большому счету я совершил убийство человека, с которым жил, которого любил. Но я встретил Лену и понял, что она моя судьба», — поделился актер в YouTube-шоу «PROжизнь».
Уже через два года Руденко женился на Елене Дудиной. Тогда же у пары родилась дочь Милена. В браке с Дудиной актер состоит до сих пор.
Ранее о своем разводе вспомнила Ирина Безрукова. Для нее расставание с любимым человеком оказалось не менее тяжелым.