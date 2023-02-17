«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром в первом матче 1/16 финала ЛЕ

«Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы. Матч прошел в Испании на стадионе «Камп Ноу» и завершился со счетом 2:2.
В первом тайме счет открыт не был. Однако во второй половине игры команды на двоих забили четыре гола.
Сначала вперед вышли хозяева поля после точного удара Маркоса Алонсо на 50-й минуте. Совсем скоро Маркус Рэшфорд восстановил статус-кво, а после автогола Жюля Кунде англичане и вовсе вышли вперед.
Ситуацию на 76-й минуте спас Рафинья. Полузащитник навесил в штрафную, однако мяч пролетел мимо всех игроков и дезориентировал вратаря, который лишь взглядом проводил падающий в угол ворот снаряд.