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«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром в первом матче 1/16 финала ЛЕ

Спорт
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром в первом матче 1/16 финала ЛЕ

«Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы. Матч прошел в Испании на стадионе «Камп Ноу» и завершился со счетом 2:2.

В первом тайме счет открыт не был. Однако во второй половине игры команды на двоих забили четыре гола.

Сначала вперед вышли хозяева поля после точного удара Маркоса Алонсо на 50-й минуте. Совсем скоро Маркус Рэшфорд восстановил статус-кво, а после автогола Жюля Кунде англичане и вовсе вышли вперед.

Ситуацию на 76-й минуте спас Рафинья. Полузащитник навесил в штрафную, однако мяч пролетел мимо всех игроков и дезориентировал вратаря, который лишь взглядом проводил падающий в угол ворот снаряд.
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