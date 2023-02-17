Bloomberg: Эстония призвала ЕС выделить €4 млрд на закупку боеприпасов для Украины

Власти Эстонии призвали страны-участницы Евросоюза потратить порядка 4 миллиардов евро, чтобы закупить боеприпасы для Украины. Об этом говорится в материале информационного агентства Bloomberg.
Соответствующий документ Эстония разослала членам ЕС. Власти страны предложили выделить указанные 4 миллиарда евро из Европейского фонда мира. В Таллине призвали страны «приложить чрезвычайные усилия», чтобы уже в этом году реализовать инициативу по Украине.
«Этого требует серьезность ситуации на Украине», — говорится в документе.
Ранее сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена как можно скорее начать обучение ВСУ управлению истребителями. Они также потребовали отправить на Украину военные самолеты.