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Bloomberg: Эстония призвала ЕС выделить €4 млрд на закупку боеприпасов для Украины

Политика
Bloomberg: Эстония призвала ЕС выделить €4 млрд на закупку боеприпасов для Украины

Власти Эстонии призвали страны-участницы Евросоюза потратить порядка 4 миллиардов евро, чтобы закупить боеприпасы для Украины. Об этом говорится в материале информационного агентства Bloomberg.

Соответствующий документ Эстония разослала членам ЕС. Власти страны предложили выделить указанные 4 миллиарда евро из Европейского фонда мира. В Таллине призвали страны «приложить чрезвычайные усилия», чтобы уже в этом году реализовать инициативу по Украине.

«Этого требует серьезность ситуации на Украине», — говорится в документе.

Ранее сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена как можно скорее начать обучение ВСУ управлению истребителями. Они также потребовали отправить на Украину военные самолеты.
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