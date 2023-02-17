Bloomberg: Эстония призвала ЕС выделить €4 млрд на закупку боеприпасов для Украины

Соответствующий документ Эстония разослала членам ЕС. Власти страны предложили выделить указанные 4 миллиарда евро из Европейского фонда мира. В Таллине призвали страны «приложить чрезвычайные усилия», чтобы уже в этом году реализовать инициативу по Украине.

