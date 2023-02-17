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Автомобили пьяных жителей Латвии будут передавать в собственность Украины

Общество
Автомобили пьяных жителей Латвии будут передавать в собственность Украины

Сейм Латвии в финальном чтении утвердил поправки в «Закон о поддержке гражданских лиц Украины». Изменения предусматривают возможность передачи автомобилей, которые принадлежат государству, на нужды Украины.

Речь идет о машинах, конфискованных у жителей Латвии, пойманных пьяными за рулем. Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что изъятые автомобили будут передаваться в собственность украинского правительства, сообщает «УНИАН».

Эстония в следующем году может запустить производство боеприпасов для нужд украинской армии. Власти страны считают, что НАТО необходимо нарастить масштабы военной помощи Киеву.
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