Автомобили пьяных жителей Латвии будут передавать в собственность Украины

Сейм Латвии в финальном чтении утвердил поправки в «Закон о поддержке гражданских лиц Украины». Изменения предусматривают возможность передачи автомобилей, которые принадлежат государству, на нужды Украины.
Речь идет о машинах, конфискованных у жителей Латвии, пойманных пьяными за рулем. Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что изъятые автомобили будут передаваться в собственность украинского правительства, сообщает «УНИАН».
Эстония в следующем году может запустить производство боеприпасов для нужд украинской армии. Власти страны считают, что НАТО необходимо нарастить масштабы военной помощи Киеву.