Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 38 044 человек

Количество погибших в результате землетрясений на территории Турции увеличилось до 38 044 человек. Информацию об этом распространило Управление по чрезвычайным ситуациям страны.
Недавно на юго-востоке Турции зафиксировали еще одно землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1. Установлено, что его очаг располагался на глубине около десяти километров в Средиземном море. Землетрясение произошло в пяти километрах от турецкого побережья рядом с провинцией Хатай.
Известно, что мощные подземные толчки также затронули Сирию. Как сообщал российский Центр по примирению враждующих сторон в САР, жертвами землетрясения стали 3 513 граждан страны.