Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 38 044 человек

Недавно на юго-востоке Турции зафиксировали еще одно землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1. Установлено, что его очаг располагался на глубине около десяти километров в Средиземном море. Землетрясение произошло в пяти километрах от турецкого побережья рядом с провинцией Хатай.