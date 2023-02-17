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Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 38 044 человек

Происшествия
Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 38 044 человек

Количество погибших в результате землетрясений на территории Турции увеличилось до 38 044 человек. Информацию об этом распространило Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Недавно на юго-востоке Турции зафиксировали еще одно землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1. Установлено, что его очаг располагался на глубине около десяти километров в Средиземном море. Землетрясение произошло в пяти километрах от турецкого побережья рядом с провинцией Хатай.

Известно, что мощные подземные толчки также затронули Сирию. Как сообщал российский Центр по примирению враждующих сторон в САР, жертвами землетрясения стали 3 513 граждан страны.
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