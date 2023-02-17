Презентация проекта «Легендарный Маресьев» прошла в Культурном центре МВД по Петербургу

Для создания книги «Легендарный Маресьев» были изучены архивы и книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Благодаря проделанной работе, учащиеся вуза МВД узнали о герое, который спасся спустя 18 дней после крушения его самолета. За время Великой Отечественной войны ему удалось сбить 11 летальных аппаратов врага и получить столько же ранений. За свою отвагу он был награжден званием Героя Советского Союза. Примечательно, что Маресьев также стал единственным человеком, который встречался со всеми руководителями СССР и России.