Презентация проекта «Легендарный Маресьев» прошла в Культурном центре МВД по Петербургу

Презентация патриотического проекта «Легендарный Маресьев» состоялась в Культурном центре МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ходе мероприятия руководитель Михаил Садовников рассказал учащимся о событиях 1942-го года и подвигах летчика Алексея Маресьева.
Для создания книги «Легендарный Маресьев» были изучены архивы и книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Благодаря проделанной работе, учащиеся вуза МВД узнали о герое, который спасся спустя 18 дней после крушения его самолета. За время Великой Отечественной войны ему удалось сбить 11 летальных аппаратов врага и получить столько же ранений. За свою отвагу он был награжден званием Героя Советского Союза. Примечательно, что Маресьев также стал единственным человеком, который встречался со всеми руководителями СССР и России.
Перед гостями мероприятия выступили ветераны Главка Министерства внутренних дел, а также заслуженный артист РФ Александр Савин. Акция по воспитанию патриотизма была организована совместными усилиями ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Университета МВД РФ г. Санкт-Петербурга и Культурного центра ГУВД.