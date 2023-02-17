Один человек погиб при столкновении «Газели» и BMW в Киришах

Столкновение «Газели» с автомобилем BMW произошло в городе Кириши. В результате аварии один человек скончался от полученных травм, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
ДТП произошло в 20:15 по местному времени на проспекте Победы. Погибшим оказался пассажир «Газели». Он скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.
Еще два человека получили травмы. Сообщается, что врачи увезли в больницуводителя «Газели». Владелец автомобиля BMW от госпитализации отказался. Причина аварии пока не установлена. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее ДТП с участием 11-летнего ребенка произошло в Москве. Сообщается, что «Газель» сбила мальчика, когда он переходил дорогу на зеленый свет.