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Один человек погиб при столкновении «Газели» и BMW в Киришах

Происшествия
Один человек погиб при столкновении «Газели» и BMW в Киришах

Столкновение «Газели» с автомобилем BMW произошло в городе Кириши. В результате аварии один человек скончался от полученных травм, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

ДТП произошло в 20:15 по местному времени на проспекте Победы. Погибшим оказался пассажир «Газели». Он скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

Еще два человека получили травмы. Сообщается, что врачи увезли в больницуводителя «Газели». Владелец автомобиля BMW от госпитализации отказался. Причина аварии пока не установлена. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ДТП с участием 11-летнего ребенка произошло в Москве. Сообщается, что «Газель» сбила мальчика, когда он переходил дорогу на зеленый свет.
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