Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Несколько зданий обрушились в результате нового землетрясения в турецком Хатае

Происшествия
Несколько зданий обрушились в результате нового землетрясения в турецком Хатае

Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-востоке Турции в провинции Хатай. В результате сейсмособытия обрушились несколько зданий, поврежденных 6 февраля, сообщил корреспондент РИА Новости.

Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала. В скором времени спасатели приступят к разбору завалов.

Первые землетрясения на территории Турции были зафиксированы 6 февраля. Магнитуда подземных толчков составила 7,7 и 7,6. По последним данным, погибли свыше 36 тысяч человек. Повреждения различной степени тяжести получили более 108 тысяч граждан.

О новом землетрясении сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны. По данным специалистов очаг залегал на глубине около десяти километров в Средиземном море.
турция землетрясение разрушения
Военкоры ФАН
Лучшие в аду