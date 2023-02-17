Несколько зданий обрушились в результате нового землетрясения в турецком Хатае

Первые землетрясения на территории Турции были зафиксированы 6 февраля. Магнитуда подземных толчков составила 7,7 и 7,6. По последним данным, погибли свыше 36 тысяч человек. Повреждения различной степени тяжести получили более 108 тысяч граждан.