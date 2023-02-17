Несколько зданий обрушились в результате нового землетрясения в турецком Хатае

Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-востоке Турции в провинции Хатай. В результате сейсмособытия обрушились несколько зданий, поврежденных 6 февраля, сообщил корреспондент РИА Новости.
Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала. В скором времени спасатели приступят к разбору завалов.
Первые землетрясения на территории Турции были зафиксированы 6 февраля. Магнитуда подземных толчков составила 7,7 и 7,6. По последним данным, погибли свыше 36 тысяч человек. Повреждения различной степени тяжести получили более 108 тысяч граждан.
О новом землетрясении сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны. По данным специалистов очаг залегал на глубине около десяти километров в Средиземном море.