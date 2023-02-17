Фанаты «Трабзонспора» вывесили баннер в поддержку турецких спасателей на футбольном матче

Акция болельщик прошла во время матча 1/16 Лиги конференций против швейцарского «Базеля». На баннере нарисован спасатель с ребенком на руках. При этом каске у него изображены флаги всех стран, помогавших устранять последствия трагедии. Кроме того, турецкие фанаты вывесили баннер с надписью «Мы будем вместе. Мы залечим наши раны».