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Фанаты «Трабзонспора» вывесили баннер в поддержку турецких спасателей на футбольном матче

Общество
Фанаты «Трабзонспора» вывесили баннер в поддержку турецких спасателей на футбольном матче

Фанаты футбольного клуба «Трабзонсор» из Турции подготовили тематический перфоманс. Он посвящен спасателям, которые уже больше недели вытаскивают людей из-под завалов после разрушительных землетрясений.

Акция болельщик прошла во время матча 1/16 Лиги конференций против швейцарского «Базеля». На баннере нарисован спасатель с ребенком на руках. При этом каске у него изображены флаги всех стран, помогавших устранять последствия трагедии. Кроме того, турецкие фанаты вывесили баннер с надписью «Мы будем вместе. Мы залечим наши раны».

Два разрушительных землетрясения произошли в Турции 6 февраля. В результате погибли более 35 тыс. человек.
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