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Очередное землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

Происшествия
Очередное землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

Новое землетрясение зафиксировали на территории Турции. Соответствующую информацию передает Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Сообщается, что землетрясение произошло юго-востоке Турции. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1. По словам специалистов, очаг землетрясения находился на глубине порядка десяти километров в Средиземном море.

Сейсмологическое событие произошло в пяти километрах от турецкого побережья около провинции Хатай. Сообщений о пострадавших в результате землетрясения не поступало. Сведений о разрушениях построек также не приводится.

Ранее спасатели достали из-под завалов выжившую в городе Кахраманмараш в Турции. Сообщается, что девушка находилась под обломками 248 часов.
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