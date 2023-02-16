Очередное землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

Новое землетрясение зафиксировали на территории Турции. Соответствующую информацию передает Управление по чрезвычайным ситуациям страны.
Сообщается, что землетрясение произошло юго-востоке Турции. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1. По словам специалистов, очаг землетрясения находился на глубине порядка десяти километров в Средиземном море.
Сейсмологическое событие произошло в пяти километрах от турецкого побережья около провинции Хатай. Сообщений о пострадавших в результате землетрясения не поступало. Сведений о разрушениях построек также не приводится.
Ранее спасатели достали из-под завалов выжившую в городе Кахраманмараш в Турции. Сообщается, что девушка находилась под обломками 248 часов.