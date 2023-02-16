Жена Брюса Уиллиса сообщила о новой неизлечимой болезни актера

В своих социальных сетях она поблагодарила поклонников за поддержку и уточнила, что у актера выявили лобно-височную деменцию. Хеминг-Уиллис отметила облегчение в связи с диагностированием точного заболевания. При этом она добавила, что деменция неизлечима и будет лишь прогрессировать.