Жена Брюса Уиллиса сообщила о новой неизлечимой болезни актера

Около года голливудский актер Брюс Уиллис страдает от так называемой афазии. Как оказалось, данный недуг был лишь симптомом другого более страшного заболевания, сообщила супруга знаменитости Эмма Хеминг-Уиллис.
В своих социальных сетях она поблагодарила поклонников за поддержку и уточнила, что у актера выявили лобно-височную деменцию. Хеминг-Уиллис отметила облегчение в связи с диагностированием точного заболевания. При этом она добавила, что деменция неизлечима и будет лишь прогрессировать.
«Для людей в возрасте до 60 лет FTD является наиболее распространенной формой деменции, и поскольку получение диагноза может занять годы, FTD, вероятно, гораздо более распространен, чем мы знаем», — отметила супруга знаменитости.
Хеминг-Уиллис добавила, что актер верил в «использование своего голоса в мире». В связи с этим она хочет привлечь глобальное внимание к проблеме и показать, насколько изнурительной может быть данная болезнь.