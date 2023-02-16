Зеленский провел встречу с главой МИД Израиля Коэном

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. В ходе беседы они обсудили развитие двусторонних отношений стран.
Украинский президент также пригласил Израиль помочь в реализации «формулы мира». По его словам, государство всегда являлось и остается крайне важным партнером Киева.
«В ходе встречи с министром иностранных дел Эли Коэном обсудили углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям», — сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о визите Коэна в Киев, передает «Царьград». Это первая поездка высокопоставленного чиновника из Израиля на Украину с начала спецоперации.