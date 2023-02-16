Власти выплатят по 1 млн рублей родственникам погибших при теракте на Крымском мосту

Родственники погибших в результате теракта на Крымском мосту получат от государства по 1 миллиону рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства России Михаил Мишустин.
Текст документа представлен на официальном портале правовой информации. Известно, что теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Тогда в результате подрыва грузовика загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Это привело к обрушению двух пролетов автомобильной части моста. Жертвами теракта стали четыре человека, передает «Царьград».
«Выплатить единовременное пособие членам семей ... , детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи», — содержится в документе.
Ранее стало известно, что Государственная дума разрабатывает меры социальной поддержки для новых регионов России. Речь идет в том числе о ежемесячных денежных выплатах для определенных категорий граждан.