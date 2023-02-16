Власти выплатят по 1 млн рублей родственникам погибших при теракте на Крымском мосту

Текст документа представлен на официальном портале правовой информации. Известно, что теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Тогда в результате подрыва грузовика загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Это привело к обрушению двух пролетов автомобильной части моста. Жертвами теракта стали четыре человека, передает «Царьград».