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Власти выплатят по 1 млн рублей родственникам погибших при теракте на Крымском мосту

Общество
Власти выплатят по 1 млн рублей родственникам погибших при теракте на Крымском мосту

Родственники погибших в результате теракта на Крымском мосту получат от государства по 1 миллиону рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства России Михаил Мишустин.

Текст документа представлен на официальном портале правовой информации. Известно, что теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Тогда в результате подрыва грузовика загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Это привело к обрушению двух пролетов автомобильной части моста. Жертвами теракта стали четыре человека, передает «Царьград».

«Выплатить единовременное пособие членам семей ... , детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи», — содержится в документе.

Ранее стало известно, что Государственная дума разрабатывает меры социальной поддержки для новых регионов России. Речь идет в том числе о ежемесячных денежных выплатах для определенных категорий граждан.
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