Байден выступил с обращением в связи с появлением неопознанных объектов над США

Еще три неопознанных летающих объекта были обнаружены в воздушном пространстве США после появления китайского аэростата. Об этом сообщил президент страны Джо Байден в ходе обращения к народу.
Как сообщалось ранее, все три объекта были сбиты по приказу главы государства. Он уточнил, что на данный момент исследовать их все не удалось, так как они не были найдены, передает Международный ФАН.
«Однако нет никаких поводов утверждать, что они связаны с китайской разведывательной программой», — заявил Байден.
Неопознанные объекты, вероятнее всего, являются коммерческими или исследовательскими метеозондами, добавил президент. Он также отметил, что значимого увеличения числа летальных объектов не фиксируется, однако именно этот случай вызвал ажиотаж.
Кроме прочего, Байден сообщил о создании рабочей группы. Она будет реагировать на подобные случаи и предпринимать необходимые меры.
«Не сомневайтесь, если какой-то НЛО будет угрожать покою и безопасности американского народа, я его собью!» — добавил президент.
Продолжая тему китайского аэростата, Байден вновь повторил, что он являлся разведывательным аппаратом. Президент также заявил, что не станет извиняться перед председателем КНР Си Цзиньпином за решение сбить объект.